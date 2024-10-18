وزارة السياحة والآثار تعقد ورش توعوية وتثقيفية عن سرطان الثدي

وطنا اليوم:نظمت مديرية الموارد البشرية وتطوير المؤسسي في وزارة السياحة والآثار، في مركز الوزارة، اليوم الخميس، ورشة توعوية وتثقيفية ضمن حملة التشجيع عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي “فكر بالوردي”، لموظفات الوزارة في المركز والمحافظات بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان .

وتأتي هذه الورشة، التي حضرها 42 موظفة من الوزارة، للتعريف بإعراض سرطان الثدي وكيفية العلاج منه، وأهمية الكشف المبكر عنه من خلال الفحوصات الدورية.

وقال أمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي خلال إفتتاحه الورشة، إن تنظيم مثل هذه الورش يأتي انطلاقاً من إدراكنا بدور المرأة والجهود التي تبذلها بتطوير عمل الوزارة، وفي إطار جهود الوزارة لدعم صحة الموظفات ورفع مستوى التثقيف الصحي لديهن، بما يساهم في تحسين نوعية حياتهن وضمان استمرارية أدائهن المهني بفعالية.

وأكد الأستاذ الدكتور بلعاوي، حرص الوزارة الدائم على نشر الوعي الصحي بين الموظفات، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهن في بيئة العمل.

وستعمل الوزارة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، بوضع أركان “أكشاك” صغيرة عند تجمع الحافلات في مراكز إنطلاق برنامج أردننا جنة، لتوزيع نشرات توعوية عن سرطان الثدي على المشاركين بالبرنامج