جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده في معارك جنوب لبنان

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بمقتل ضابطين و3 جنود في المعارك المتواصلة في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الضابطين والجنود الثلاثة قتلوا يوم أمس في معارك بجنوب لبنان، كما أعلن إصابة 9 جنود آخرين في جبهتي لبنان وقطاع غزة.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منضباط وجنود إلى 745 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.