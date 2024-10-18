إنطلاق مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في اربد 24 الشهر الحالي

وطنا اليوم- أعلنت مديرية زراعة محافظة إربد، عن إنطلاق فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الذي تنظمه المديرية بالتعاون مع الإتحاد العام للمزارعين، وبمشاركة جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان السادس عشر لمحافظة إربد في الفترة من (24- 26) من الشهر الحالي في ساحة أرابيلا مول، وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ضمن إحتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وقال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج محافظة إربد هذا العام من محصول الرمان حوالي 8000 طن تقريباً من الثمار ومنتجات الرمان المختلفة، مبيناً أن محافظة إربد تشتهر ببساتين الرمان المنتشرة بكثرة في بلدة كفرسوم في لواء بني كنانة وفي لواء الكورة، وهناك 2500 دونم مزروعة بأشجار الرمان منشرة في كافة أرجاء المحافظة.

وبين، أن عدد المشاركين في المهرجان من مزارعي الرمان والسيدات الريفيات هذا العام بلغ 300 مشارك ومشاركة بنسبة 65% من السيدات الريفيات، و105 مشاركين من مزارعي الرمان من بلدة كفرسوم وجديتا ووادي الريان بلواء الكورة، حيث ستنحصر المشاركة في المهرجان لهذا العام على مشاركين من محافظة إربد فقط.

وأشار إلى أن المهرجان يعتبر منفذاً تسويقياً هاماً على مستوى المحافظة لمزارعي الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية التقليدية والمأكولات الشعبية، مبيناً أهمية مشاركة المرأة الريفية في المهرجان، حيث أن العديد من السيدات الريفيات يعتمدن على هذا المهرجان في توفير مصدر دخل مالي سنوي أساسي يساعدهن في التغلب على مصاعب الحياة المعيشية، وذلك من خلال تسويق وبيع منتجاتهن المختلفة من المأكولات الشعبية والتراثية والصناعات اليدوية والحرف اليدوية التقليدية.

وأضاف أبو عرابي، أن مهرجان الرمان والمنتجات الريفية أصبح يشكل معلماً زراعياً وثقافياً وسياحياً لمحافظة إربد، ومنفذاً تسويقياً لمنتجات الرمان والمنتجات الريفية ومصدر دخل للعديد من الأسر الريفية الأردنية، معلناً عن تخصيص جائزة لهذا العام خلال فعاليات المهرجان تحت عنوان “سيدة الرمان”، والجائزة مقدمة من الديوان الملكي العامر كجائزة لليوبيل الفضي، حيث ستبدأ فعاليات المهرجان يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً طيلة أيام المهرجان.

يشار إلى أن مهرجان الرمان سيحتوي هذا العام على العديد من الأجنحة والتي تضم جناحاً للصناعات التقليدية الخاصة بالرمان ومنها الدبس، والخل، والمربى، والعصير، والحلوى، والعسل والبهارات، إضافة إلى جناح المخللات والألبان ومستحضرات التجميل المتنوعة وجناح المطابخ الإنتاجية والمأكولات الريفية والشعبية، علماً أن جميع هذه المنتجات تتمتع بسمعة طيبة لدى المستهلك الأردني والعربي، وخاصة أن الرمان الأردني يمتاز بأنه منتج عضوي ويتمتع بمواصفات وجودة عالية.