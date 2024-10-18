الشواربة: الأمانة تسعى لتحديث منظومة التخطيط والتنظيم الحضري

وطنا اليوم_رعى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة الجلسة التشاورية التي عقدتها الأمانة اليوم الخميس وبحثت محاور مشروع نظام التخطيط والتنظيم ضمن حدود أمانة عمان.

وتهدف الجلسة، التي شارك فيها عدد من الوزارات، والنقابات، والهيئات، والجامعات الرسمية ذات العلاقة، إضافة إلى استشاريين في التخطيط الحضري، إلى تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك في مجال التخطيط الحضري المستدام لتحقيق رؤية مستقبلية شاملة لمدينة عمان وسكانها.

وقال الشواربة، إن الأمانة تسعى إلى تحديث منظومة التخطيط والتنظيم الحضري وتشريعاتها الناظمة، من خلال تنسيق الجهود وتعزيز ثقافة العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، بما يرسخ رسالة ورؤية الأمانة في بناء مستقبل مستدام لمدينة عمان يجمع بين عراقة التراث والحفاظ على الهوية الوطنية، وبين الابتكار في الأداء بما يتماشى مع الحداثة والاستدامة، وصولا إلى جعل عمان نموذجا للتنمية الحضرية المتكاملة.

بدوره، أكد مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في وزارة الإدارة المحلية المهندس توفيق الخواطرة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الأمانة، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به الأمانة في تعديل الأنظمة بما يحقق النفع لعمان وسكانها.

وقدم مستشار تطوير السياسات وبيئة الأعمال رامي التكروري عرضا تقديميا عن مشروع النظام.

وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع بين المشاركين حول نظام التخطيط والتنظيم، وتم طرح العديد من المقترحات والتوصيات.

وحضر الجلسة، نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير المدينة المهندس احمد الملكاوي، وعدد من المدراء المعنيين في الامانة.