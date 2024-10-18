تطورات حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع بالعقبة

وطنا اليوم_نشرت إدارة الأرصاد الجوية توقعات الطقس والبحر لشاطئ العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب التوقعات سيكون الطقس مشمس ومعتدل الحرارة نهاراً، ولطيف ليلاً، مع رياح شمالية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 15-25 كم/ساعة.

وسيكون البحر هادئ، وحرارة سطح البحر تصل إلى 25 درجة مئوية، مما يجعل الطقس مناسباً لممارسة كافة أنواع الرياضات المائية مثل السباحة، الغوص، التجديف، التزلج الشراعي على الماء، وكافة النشاطات.

وبحسب الارصاد ستكون درجات الحرارة العظمى نهاراً تتراوح بين 31-32 درجة مئوية،بينما درجات الحرارة الصغرى ليلاً تتراوح بين 21-22 درجة مئوية.