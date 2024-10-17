حزب الله” يعلن إطلاق “مرحلة جديدة وتصاعدية” في المواجهة مع إسرائيل

وطنا اليوم أعلن حزب الله مساء الخميس إطلاق “مرحلة جديدة وتصاعدية” في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام “صواريخ دقيقة” لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان للحزب “تعلن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة”، مشيرا إلى أن عناصره يستهدفون “تحشدات العدو الإسرائيلي في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود… وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال” باستخدام “مختلف أنواع الصواريخ، ومنها الدقيقة التي تُستخدم للمرة الأولى.

وأفاد البيان بأن حصيلة خسائر إسرائيل وفق ما رصده عناصر الحزب، بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود منذ بداية المواجهات البرية في لبنان في أول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.