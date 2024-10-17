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مهيدات للمسافرين: احملوا وصفات الأدوية معكم

منذ ساعتين
مهيدات للمسافرين: احملوا وصفات الأدوية معكم

وطنا اليوم:أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على ضرورة احتفاظ المسافرين بتقارير طبية مصدقة وبالوصفة الطبية الخاصة بأي علاج للأمراض المزمنة التي يحتاجها المسافر خلال السفر تلافياً لأي مساءلة قانونية في ظل ممنوعية تداول بعض العلاجات في دول الجوار.
وقال مهيدات، في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن لكل دولة قانون ينظم عملية التعامل مع الأدوية قبل تسجيل هذا الدواء وإجازة تداوله، مشيرا إلى أن علاج “البكسيديوم” الذي يستخدم لتهيج القولون العصبي له تأثير على الأعصاب وهو علاج مجاز في الأردن لكنه غير مجاز في بعض الدول لأن تصنيفه فيها ضمن المواد المخدرة.
وأضاف، أن مؤسسة الغذاء والدواء بصدد ترتيب لقاءات ثنائية مقبلة مع الأشقاء في العديد من الدول العربية المجاورة لبحث العديد من المواضيع التي تهم المسافرين بين هذه الدول والأردن وخاصة من يستخدم علاج “البكسيديوم” والعلاجات الأخرى.
وأوضح، أن هذا العلاج من ضمن العلاجات الممنوع دخولها وتداولها في عدد من الدول المجاورة إلا أن هناك تعاون من قبل سلطات تلك الدول في حال وجود تقرير طبي ووصفة طبية لدى المريض.
وبين، أنه على المريض الذي يستعمل هذا العلاج بوجود وصفة طبية عليه مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحصول كتاب يفيد بأنه من الأشخاص الذين يلزم أخذ العلاج بشكل مستمر ولا يمكن الانقطاع عنه.
وأشار، إلى أن المؤسسة بصدد نشر جميع العلاجات عبر موقع المؤسسة الالكتروني وبإمكان أي مواطن الدخول على هذا الموقع والتعرف على العلاجات التي لا يمكن تعاطيها إلا بوصفة طبية وتقرير طبي داعيا المواطنين المسافرين بغرض الزيارة لأي بلد اخذ وصفة الطبيب والتقرير التي تبين سبب وجود هذه العلاجات معه وهناك موظفين تابعين للمؤسسة في جميع المنافذ الحدودية لهم صلاحية المصادقة على أن هذا التقرير الطبي والوصفة الطبية صحيحة.


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