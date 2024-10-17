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فتح القبول المباشر لطلبة التجسير بالحسين والطفيلة التقنية

منذ 14 ثانية
فتح القبول المباشر لطلبة التجسير بالحسين والطفيلة التقنية

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة لجامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة قبولاً مباشراً من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2024-2025)، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي (2024-2025)، ووفقاً للشواغر المتوفرة في التخصصات


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