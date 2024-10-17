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الجيش يُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

منذ 34 ثانية
الجيش يُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وطنا اليوم:ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية أمس الأربعاء على واجهتها الغربية، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل كفاءة وحزم وتسخير كافة الإمكانات لمنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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