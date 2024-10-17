ازدحام في مكاتب شعبة التعبئة والتجنيد والجيش الشعبي

وطنا اليوم:شهدت أقسام ومكاتب شعبة التعبئة والتجنيد والجيش الشعبي، ازدحامات كبيرة منذ صباح اليوم الخميس، في مواقعها كافة.

جاء ذلك للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة وشهادات الاعفاء من الخدمة، لمن يرغب بالسفر خارج البلاد من الأردنيين الذكور.

وشهدت مكانب التعبئة حضور مواطنين من الفئات العمرية كافة لاتمام حصولهم على دفاتر التأجيل وشهادات الاعفاء قبل توجههم الى المطارات والمعابر الحدودية.

وكانت أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي مديرية شؤون الافراد /شعبة التعبئة والتجنيد والجيش الشعبي، بأنه يتوجب على من يرغب بالسفر من الذكور الاردنيين خارج البلاد ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق، وتصويب أوضاعهم قبل التوجه الى المطارات والمعابر الحدودية تجنباً لتأخير رحلاتهم .