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الحرس الثوري : سنضرب إسرائيل بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافا لنا

منذ 37 ثانية
الحرس الثوري : سنضرب إسرائيل بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافا لنا

وطنا اليوم:توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل، اليوم الخميس، بضربة “موجعة” في حال هاجمت أهدافا إيرانية وهو ما تعهدت إسرائيل القيام به بعد هجوم صاروخي إيراني على أراضيها مطلع الشهر الحالي.
وحذر حسين سلامي “إن ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافا لنا في المنطقة أو في إيران فسنوجه مجددا ضربة موجعة لكم”.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: “إذا هاجمتم أي نقطة في إيران فسنضرب نفس النقطة لديكم ضربة شديدة”.
وجاء كلامه خلال مراسم تشييع الجنرال الإيراني في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان، الذي قتل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية قضى فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر.
كما تأتي تصريحات سلامي، متزامنة تقريبا مع التوقعات الأميركية بشأن موعد الرد الإسرائيلي على إيران والذي تم تحديده قبل 5 نوفمبر المقبل.
وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، كشفت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الضربة الإسرائيلية لإيران ستكون قبل الخامس من نوفمبر المقبل.
وجاء الكشف عن هذا الموعد بالتزامن مع وصول المنظومة الأميركية للدفاع الجوي “ثاد” إلى إسرائيل، استعدادا لأي تداعيات للرد الإسرائيلي على هجوم إيران الصاروخي.


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