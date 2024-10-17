المستشفى الميداني الأردني بغزة استقبل 21 ألف مراجع منذ تموز

وطنا اليوم:قال مدير المستشفى الميداني الأردني غزة 79 مالك زايد عبيدات، الخميس، إن المستشفى بشمالي القطاع استقبل منذ وصوله في تموز الماضي أكثر من 21 ألف مراجع وأجرى 217 عملية صغرى وكبرى.

وأضاف عبيدات،أن طواقم المستشفى قامت بحملة إنسانية للتبرع بالدم لتعزيز مخزون بنك الدم الفلسطيني الذي يعاني من شح شديد في وحدات الدم.

وأشار إلى أن المستشفى قدم مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، لدعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المساعدات تحتوي على العديد من العلاجات الأساسية اللازمة لإسناد المنظومة الصحية الفلسطينية.

وأوضح أن المساعدات ستسهم في التخفيف من معاناة مصابي الحرب ومرضى السرطان والأمراض المزمنة وعيادات الألم