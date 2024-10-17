بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

كم سيبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن عام 2025؟

منذ ساعتين
كم سيبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن عام 2025؟

وطنا اليوم:قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن وزير العمل خالد البكار أعلن أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الصادر في 24 فبراير 2020، والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن القرار يأتي استناداً إلى القانون، ويشمل شقين رئيسيين:

الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً إلى 260 ديناراً اعتباراً من 1 يناير 2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى للأجور في السنوات التالية بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة.

الصبيحي ذكر أنه وفقاً لتقديرات نسب التضخم التراكمية للسنوات 2022، 2023، و2024 التي بلغت حوالي 8.2%، من المتوقع أن ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 281 ديناراً بحلول 1 يناير 2025، بزيادة مقدارها 21 ديناراً.
وتابع الصبيحي:”رغم تأكيد الوزير التزام الحكومة بتطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى ضرورة فتح حوار مع الأطراف المعنية حول الموضوع، وهو ما أثار تساؤلات حول مبرر هذه الخطوة”، حسب الصبيحي.
من جهة أخرى، فإن تنفيذ القرار سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 281 ديناراً، مما سيفيد حوالي 240 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي، وسيسهم في زيادة إيرادات الضمان بحوالي 14 مليون دينار سنوياً، وفق الصبيحي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

ازدحام في مكاتب شعبة التعبئة والتجنيد والجيش الشعبي

11:24

تعديل تعليمات إيصال خدمات المياه للمشاريع الإسكانية المقامة لخدمة 700 ألف مواطن

11:16

حماس: خطة الجنرالات في غزة الأكثر انحطاطا ونازية بالتاريخ

10:59

40 قتيلا وجريحا بضربة روسية على إدلب السورية

10:55

الحرس الثوري : سنضرب إسرائيل بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافا لنا

10:51

المستشفى الميداني الأردني بغزة استقبل 21 ألف مراجع منذ تموز

10:24

وفيات الخميس 17-10-2024

10:16

الدين العام الاردني يرتفع الى 43.345 مليار دينار

10:00

قضية مخدرات في السعودية تكشف تورط موظفين بوزارتي الداخلية والدفاع

09:57

جامعة كولومبيا تمنع أستاذا مؤيدا للاحتلال من دخول الحرم الجامعي

09:52

فيتش تتوقع تخفيض أسعار الفائدة في الأردن 75 نقطة إضافية

09:45

منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي الكوليرا في لبنان

وفيات
وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024