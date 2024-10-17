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انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الأردن الخميس

منذ ساعة واحدة
انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الأردن الخميس

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الجمعة والسبت، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
اما الأحد، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12 ، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11, وفي مناطق البادية 28 – 14, وفي مناطق السهول 26 – 15, وفي الأغوار الشمالية 32 – 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية


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