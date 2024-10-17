النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين تنفي شائعات بيع الفوسفات الأردنية

وطنا اليوم_أكدت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين في بيان لها اليوم رفضها القاطع للادعاءات المتداولة حول بيع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وتحويلها لصالح شركة إماراتية. وشددت النقابة على أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وتستهدف التأثير سلبًا على الشركة والعاملين فيها.

وأضاف البيان أن النقابة تقف بجانب الشركة ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن إدارة الشركة تواصل مسيرتها بجدية وحرص على مصلحة العاملين فيها، مما ينعكس على تقدم الصناعة الوطنية.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مروجي هذه الإشاعات.