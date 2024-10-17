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صور متداولة لنظام “ثاد” في إسرائيل (صورة)

منذ 20 ثانية
صور متداولة لنظام “ثاد” في إسرائيل (صورة)

وطنا اليوم_تداولت وسائل الإعلام العالمية صورا لنظام الدفاع الجوي الأمريكي “ثاد” وهو يتحرك على طريق سريع في إسرائيل.

وأشارت مصادر لموقع “bulgarianmilitary” إلى أن نظام الدفاع الجوي شوهد وهو يتحرك وسط إسرائيل بالقرب من مواقع دفاعية رئيسية.

كما أكدت أن “القوات الأمريكية قد تشارك بشكل مباشر في تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي هذه بمجرد نشرها بالكامل”.

 

يشار إلى أن البنتاغون الأمريكي أعلن يوم أمس وصول فريق من الخبراء الأمريكيين إلى إسرائيل والعناصر الأولية اللازمة لتشغيل بطارية الدفاع الجوي الصاروخية “ثاد” لصالح الجيش الإسرائيلي.

 

في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم أمس أن رد بلاده على الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير “سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا”.


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