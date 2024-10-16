مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي

وطنا اليوم_عمان 16 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحمايدة بوفاة النائب الأسبق حمدية نواف الحمايدة، وإلى عشيرة الكباريتي بوفاة أمل رجا الكباريتي شقيقة رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي الكرك والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي الحمايدة والكباريتي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.