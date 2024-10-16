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رئيس الأركان يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي

منذ 23 ثانية
رئيس الأركان يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، بحضور السفيرة الأمريكية في عمّان و عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تظهر عمليات التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة والإقليم على مختلف الأصعدة.
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ودورها في التصدي لعمليات التسلل و التهريب وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.


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