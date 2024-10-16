وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في الطفيلة

وطنا اليوم:افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، رسميًا اليوم الأربعاء، مركز الخدمات الحكومية في منطقة القادسية بمحافظة الطفيلة، الذي يقدم 113 خدمات حكومية تتبع لـ 26 مؤسسة حكومية، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق المركز تجريبيًا في بداية شهر أيار من هذا العام.

ويأتي افتتاح هذا المركز، كرابع مراكز الخدمات الحكومية التي تم افتتحها رسميا حتى الان، والتي سيتم افتتاح المزيد منها تباعاً في مختلف محافظات المملكة ضمن سقوف زمنية محددة تنفيذاً لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام، وقد تم افتتاح ثلاثة مراكز سابقة في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان، ومحافظة إربد، ومطار الملكة علياء الدولي.

واطلع السميرات خلال الافتتاح على الية سير العمل لكافة الخدمات المقدمة في المركز، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وجودتها بشكل يلمس المواطنون معه تحسنا في نوعية الخدمة المقدمة لهم، مشيرا الى ضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة في المراكز والنظر في إمكانية إضافة خدمات جديدة غير مدرجة بما يسهم في التيسير على المواطنين.

وأشاد السميرات بجهود العاملين المدربين والمؤهلين في هذه المراكز، حيث يهدف عملهم إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال بوابة واحدة وإتاحة الحصول على هذه الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.