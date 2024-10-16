من هي الطفلة سجى التي نعاها سعد لمجرد؟

وطنا اليوم:نعى الفنان المغربي سعد لمجرد الطفلة “سجى” التي توفيت بعد رحلة علاج من مرض السرطان، بعدما حرص على زيارتها في آب (أغسطس) 2024 بالمستشفى.

وشارك لمجرد صورة جمعته بالطفلة في زيارته الأخيرة لها، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام” تعليقاً جاء فيه:”بكل حزن وأسى، نعزّي أنفسنا وأهل سجى التي فارقت الحياة بعد أن أضفت البهجة والفرح على من حولها خلال سنواتها الست القصيرة، لقد كانت، رغم صغر سنها، رمزاً للبراءة والحب للحياة، وملأت قلوبنا بالضحك والأمل”.

وتابع: “نسأل الله العلي العظيم أن يرحمها ويغفر لها، وأن يجعلها طيراً من طيور الجنة، وأن يصبّر أهلها ويمنحهم القوة لتجاوز هذه المحنة العظيمة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان لمجرد قام بزيارة “سجى” في المستشفى، حيث حرصت الطفلة الراحلة على توثيق الزيارة بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، معربة عن سعادتها بلقاء لمجرد.

وكتبت حينها والدة سجى التي تدير حساب الطفلة تعليقاً على الفيديو على النحو التالي “زيارة الفنان المتواضع سعد لمجرد لسجى كانت شيئاً كبيراً بالنسبة لها، فرحتها به كبيرة، وستبقى راسخة في ذاكرتها، شكراً جداً لك. كلمة شكر قليلة بحقك”.

وكانت والدة الطفلة أعلنت خبر وفاتها أمس الأحد، عبر حسابها على “إنستغرام” بتعليق مؤثر وكتبت: “انتصر السرطان.