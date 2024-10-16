فصل للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق وجرش الخميس

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي المفرق وجرش الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل في محافظة المفرق مناطق: صبحا وصبحية وسبع اصير من الساعة 9:30 صباحا لغاية 2 ظهرا، ومثلث رحاب طريق الزرقاء من 9:30 صباحا لغاية 3 بعد الظهر، وعن منشية بني حسن وبويضة العليمات وام اللولو وبلدية منشية بني حسن من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا.

وبينت أن الفصل سيشمل بمحافظة جرش مناطق: بلدة دير الليات، ومركز صحي سوف، وحي المرج، وشمال ظهر السرو، وزقريط الخضرا من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 مساء