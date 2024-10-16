الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بالطفيلة (أسماء)

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة الطفيلة، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:

مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، وتسلمها مدير المستشفى العميد الطبيب رائد العكايلة.

جمعية الملكة زين الشرف الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية يسرى الشبيلات.

محمية ضانا للمحيط الحيوي، وتسلمها مدير المحمية رائد الخوالدة.

الروائي سليمان حماد القوابعة.

المرحوم نبيل أحمد الخصبة، وتسلمها نجله رمزي الخصبة.

الدكتور محمد عبدالعزيز الكريميين.

أحمد عادل السفاسفة المزايدة.

معاذ عبدالقادر العكايلة.

الفنان التشكيلي أحمد إعمير المرافي.

أحمد علي الخوالدة.

الدكتورة كوثر علي الشباطات.

محمد عبدالسلام السوالقة.

فايز جهاد العوران.

الدكتور رفعت محمد البوايزة.

المهندسة آية حسن الفراهيد.

المهندس عمار ممدوح الرفوع.

محمد عصام المحاسنة.

شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة/ محطة الطفيلة لطاقة الرياح، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة سامر جودة.

شركة عابور للطاقة، وتسلمها المدير العام خالد بطارسة.

شركة سراج العالمية لصناعة الورق الصحي، وتسلمها رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد العدينات.

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للمقاولات، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر الشباطات.

مصنع جرش للألبسة الجاهزة، وتسلمتها مسؤولة الموارد البشرية في الشركة ربيعة العمامرة.

جمعية سيدات جرف الدراويش، وتسلمتها رئيسة الجمعية فاطمة الكعابنة.

جمعية بصيرا الخيرية، وتسلمها رئيس الجمعية الدكتور جهاد الرفوع.

جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية الدكتورة حنان خريسات.