بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بالطفيلة (أسماء)

منذ دقيقة واحدة
الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بالطفيلة (أسماء)

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة الطفيلة، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.
وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:

مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، وتسلمها مدير المستشفى العميد الطبيب رائد العكايلة.

جمعية الملكة زين الشرف الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية يسرى الشبيلات.

محمية ضانا للمحيط الحيوي، وتسلمها مدير المحمية رائد الخوالدة.

الروائي سليمان حماد القوابعة.

المرحوم نبيل أحمد الخصبة، وتسلمها نجله رمزي الخصبة.

الدكتور محمد عبدالعزيز الكريميين.

أحمد عادل السفاسفة المزايدة.

معاذ عبدالقادر العكايلة.

الفنان التشكيلي أحمد إعمير المرافي.

أحمد علي الخوالدة.

الدكتورة كوثر علي الشباطات.

محمد عبدالسلام السوالقة.

فايز جهاد العوران.

الدكتور رفعت محمد البوايزة.

المهندسة آية حسن الفراهيد.

المهندس عمار ممدوح الرفوع.

محمد عصام المحاسنة.

شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة/ محطة الطفيلة لطاقة الرياح، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة سامر جودة.

شركة عابور للطاقة، وتسلمها المدير العام خالد بطارسة.

شركة سراج العالمية لصناعة الورق الصحي، وتسلمها رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد العدينات.

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للمقاولات، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر الشباطات.

مصنع جرش للألبسة الجاهزة، وتسلمتها مسؤولة الموارد البشرية في الشركة ربيعة العمامرة.

جمعية سيدات جرف الدراويش، وتسلمتها رئيسة الجمعية فاطمة الكعابنة.

جمعية بصيرا الخيرية، وتسلمها رئيس الجمعية الدكتور جهاد الرفوع.

جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية الدكتورة حنان خريسات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:05

إجلاء 12 أردنياً من لبنان عبر طائرة عسكرية

19:03

الملك يؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص السياحية والطبيعية والزراعية بالطفيلة

16:35

الحنيفات يفتتح موسم عصر ثمار الزيتون في الأردن

16:30

آيزنكوت: تم إبلاغنا بنية بناء مستوطنة في قطاع غزة

16:11

الزميلة سهير أبو رواق تتعافى بعد عملية جراحية ناجحة

15:49

فتح باب القبول المباشر في 5 جامعات حكومية

15:18

مدير الأونروا يحذر من مجاعة في غزة مع اقتراب الشتاء

15:06

وزير الخارجية لنظيره الإيراني: الأردن لن يسمح بخرق سيادته وأجوائه

15:01

الملك لدى استقباله وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية

14:59

تجار ومنتجي المواد الزراعية يبحثون الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج الزراعي

14:56

أمنية تجدد شراكتها مع مؤسسة الملكة رانيا لدعم التعليم وتحفيز القراءة في المدارس الحكومية

14:33

تقرير: دولة الاحتلال أعدّت خطة منذ 20 عاماً لضرب إيران

وفيات
الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024