الحنيفات يفتتح موسم عصر ثمار الزيتون في الأردن

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، أن قطاع الزيتون في الأردن مستمر في تجاوز تحديات التغير المناخي وتحقيق الاكتفاء، ورفد الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك رعايته فعاليات بدء موسم عصر الزيتون لهذا العام التي انطلقت من معصرة جبل الحديثة في محافظة العاصمة عمان من لواء السير، بحضور السفيرة التونسية لدى الأردن مفيدة الزريبي.

وقال الحنيفات، إن موسم الزيتون لهذا العام سيكون أفضل من العام الماضي، وإن الإنتاج قد يصل هذا العام لنحو 175 ألف طن، وهو ما ينتج 30 ألف طن من زيت الزيتون ، لا سيما أن ثلاثة أرباع الأشجار المثمرة في الأردن من الزيتون.

بدوره قال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمد النجداوي، إن قطاع الزيتون يحظى برعاية ملكية أسوة بالقطاعات الزراعية الأخرى كون القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بالإيرادات ويؤمن فرص عمل، مشيرا إلى أن عدد أشجار الزيتون في المملكة يتجاوز 11 مليونا.

ولفت إلى أن معاصر الزيتون كانت وما زالت الشريك الإستراتيجي لوزارة الزراعة والقطاعين العام والخاص بكل ما يخص إنتاج الزيتون والزيت، وأنها أدخلت الوسائل التكنولوجية كافة لتحقيق التنمية المستدامة.