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الإحصاءات : مؤشر الفقر في أقرب فرصة ممكنة

منذ 36 ثانية
الإحصاءات : مؤشر الفقر في أقرب فرصة ممكنة

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الأربعاء، إن الدائرة ستعمل على تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة للإعلان عن عدة بيانات منها مؤشر الفقر “في أقرب فرصة ممكنة”.
وأضاف، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام مع الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، بعنوان “الإحصاءات العامة والتعداد السكاني”، أن إطلاق المسح الجديد يتطلب العمل الميداني لمدة سنة كاملة وينفق عليه مليوني دينار.
وبين فريحات أن “مسح ودخل نفقات الأسرة تنفذه الدائرة بشكل دوري وينتج عنه الكثير من سلوكيات الدخل البشري، ومنها الفقر بناء على سلة الإنفاق للمواطنين”.
وأشار إلى أن المسح السابق “نفذ خلال جائحة كورونا، وكان وأظهر وقتها أن السلة لم تكن طبيعية كعادتها، بل ركزت على أمور ينفقها ويستهلكها المواطن من المنزل وبعيدة عن الترفيه والتعليم”.
وأكد أنه من الناحية العلمية، “لا استطيع نشر هذه البيانات كما ظهرت خلال كورونا لأنها تمثل نفقات الشعب الأردني، ومن الخطأ العلمي الكبير نشر هذه البيانات التي سيتم رسم سياسات عليها”.
وعن معدلات الفقر، فإن ناصر الشريدة، الذي شغل وقتها منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، قدّر في آب/أغسطس 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا”، في ارتفاع بلغ نحو 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا


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