وزير الطاقة: توجه حكومي لتخفيض كلف الكهرباء

وطنا اليوم:كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، عن توجه الحكومة لتخفيض كلف الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقال الخرابشة في حديث له خلال جلسة حوارية عقدت في منتدى الاستراتيجيات للحديث عن خطة الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، الأربعاء، إن الوزارة تسعى بشكل متواصل لتحقيق اصلاح مالي بقطاع الكهرباء بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وبين أن اي استثمار في قطاع الطاقة يجب أن يحقق عائد مالي معقول.

الخرابشة، أوضح أنه تم انجاز جزء كبير من التشريعات الخاصة باستراتيجية الهيدروجين الاخضر، مضيفا أن الوزارة تعمل على مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب.

وأشار إلى أن 27% من الكهرباء في الأردن مصدرها طاقة متجددة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة في الاردن من ناحية الأداء والخدمة متطور ومعقول جدا.