انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للوافدين الخميس

وطنا اليوم:أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء، بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين “غير الأردنيين” الراغبين بالدراسة في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية في مختلف الدرجات، والبرامج، والتخصصات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025 هو تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر الخميس.

وأكدت الوحدة، أن الجامعات ستمنح بعد هذا التاريخ فرصةً لمدة أسبوع واحد فقط حتى تاريخ 24 الشهر الحالي، للقيام بمعالجة الطلبات التي تم تقديمها سابقا من قبل الطلبة، وقبول هذه الطلبات، أو رفضها من خلال البوابات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على نظام القبول الموحد للطلبة الوافدين.

وأضافت، أنها ستعلن لاحقا عن موعد فتح طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين الراغبين بتقديم طلبات التحاق بالجامعات والكليات الأردنية الرسمية بداية الفصل الدراسي الثاني المقبل من العام الجامعي 2024-2025