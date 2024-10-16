ضبط 10 اعتداءات على خطوط مياه في القطرانة

وطنا اليوم:ضبطت الكوادر التفتيشيه بوحدة الرقابة الداخلية وزارة المياه والري/ سلطة المياه وبالتعاون مع ادارة المياه في محافظة الكرك/شركة مياه العقبة ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية ووزارة الداخلية والأجهزة الامنيه والإدارة الملكية لحماية البيئة (10) اعتداءات على خطوط المياه في منطقة القطرانه لتزويد استراحات ومزارع بطريقة مخالفة مما يربك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق محافظة الكرك ويؤثر على حصص التزويد.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي انه بناء على استكمال الحملة التفتيشية في مختلف المناطق تم تنظيم الحملة في منطقة الظاهرية وحي الحجايا بمشاركة كوادر مركز امن القطرانة وقسم الفاقد والرقابة الداخلية / مياه الكرك حيث تم ضبط وإزالة 4 اعتداءات مسحوبة على خط قطر 2 انش قرب مركز شباب القطرانة وضبط وإزالة 2 اعتداء قطر 1 انش مسحوبة على خط 4 انش على الشارع الرئيسي لتزويد استراحتين وإزالة 5 اعتداءات قطر 1 انش في حي الحجايا إضافة الى إزالة اعتداء على خط بئر محطة ضخ الحجايا الجديدة

وبينت ان هذه الاعتداءات على خطوط المياه بطريقة غير مشروعه تشكل سببا رئيسيا في عدم انتظام وصول المياه للمواطنيين بشكل كاف موضحة انه تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال اجراءات التحقيق بالامر .

ونوهت بالاسناد المتواصل من وزارة الداخلية والامن العام والمجلس القضائي والمواطنين لاستكمال تنفيذ حملاتها وتنفيذ احكام القانون ومحاسبة المعتدين مشددة على ان فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها التفتيشيه المكثفة في معظم المناطق لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون وجه حق