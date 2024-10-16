بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عبور 50 شاحنة مساعدات أردنية إلى شمال قطاع غزة

منذ 43 ثانية
عبور 50 شاحنة مساعدات أردنية إلى شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:عبرت 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطرودا صحية وأغذية أطفال إلى مناطق شمال غزة.
وتم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.
وأشار أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي أن الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة.
ولفت إلى أن التنسيق مستمر لعبور هذه القوافل بطريقة آمنة وسليمة لتصل المساعدات بالشكل الذي يليق بأهلنا في غزة ليصار إلى توزيعها من قبل المنظمات الشريكة العاملة داخل غزة.
وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت 3652 شاحنة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

مصدر حكومي: التعاقد مع شركة بريسايت جزء من منحة إماراتية في إطار دعم الأردن

11:20

عمان الأهلية تَنضمّ إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

11:16

د. عطا أبو الحاج يكتب : مظاهر الأحادية في التفكير

10:32

أزمة السفر تتصاعد.. شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الاوسط

10:06

بالأسماء .. تنقلات بين كبار ضباط الأمن العام

09:51

اعتقال شخص جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي

09:42

الجيش يشدد على دفاتر خدمة العلم المؤجلة أو شهادة الإعفاء قبل السفر

09:36

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

09:30

تجارة عمان تبدأ بتوزيع الطرود الغذائية في المحافظات بالتعاون مع تكية أم علي

09:27

قيس زيادين يكتب: لماذا خسر التيار الديمقراطي

09:22

ارتفاع وتيرة إحباط محاولات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية

09:10

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني اليوم في عمّان

وفيات
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024