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بعد تسلم منظومة ثاد الاحتلال تتوعد إيران بـ رد مميت

منذ ساعة واحدة
بعد تسلم منظومة ثاد الاحتلال تتوعد إيران بـ رد مميت

وطنا اليوم:توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران برد مميت، فيما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان لتوجيه ضربة قاسية لإيران تستهدف حقول الطاقة والمنشآت النووية.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن غالانت قوله “سنرد على إيران قريبا وردنا سيكون مميتا ودقيقا”.
كما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية قوله “أنا ورئيس الوزراء ورئيس الأركان نرى أن العين بالعين في مسألة الرد على إيران”، مضيفا أن إسرائيل لن تتسامح مع محاولة المساس بسيادتها ومواطنيها، على حد قوله.
وأضاف “نحن غير معنيين بفتح جبهة إضافية وحرب أخرى”، وتابع “نقف اليوم في سياق واقع تتجدد فيه ظروف إعادة سكان الشمال، وهذا يحتاج لمزيد من الوقت”.
وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان -الذي يتزعم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض- قوله “علينا أن نوجه ضربة قاسية تشمل حقول الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية”.
وأضاف “إذا قمنا بالرد كما يطلبون منا، فسوف يجرنا ذلك إلى حرب استنزاف ضد إيران، ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك”.
وأعلنت إسرائيل، مؤخرا عزمها على توجيه ضربة قوية لإيران ردا على القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل قبل أسبوعين.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت خلال الأيام الماضية أن أميركا طلبت من إسرائيل عدم ضرب المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، فيما لم تحدد إسرائيل موعد الضربة أو أهدافها.

منظومة “ثاد” تصل إسرائيل
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أجزاء من منظومة “ثاد” الدفاعية المضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل أمس الاثنين وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.
وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر “خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأميركي وأجزاء من بطارية ثاد إلى إسرائيل”.
وأضاف “ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب ولكن لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية”.
وكانت واشنطن أعلنت أول أمس الأحد، نيتها نشر منظومة الدفاع الجوي “ثاد” المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في إسرائيل، برفقة عسكريين أميركيين سيشرفون على تشغيلها.
وقال البنتاغون -في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي الأحد- أن نشر المنظومة الدفاعية والطاقم العسكري الأميركي المرتبط بها، يأتي بناء على توجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، وبتفويض من الوزير لويد أوستن.
وبرر البنتاغون نشر المنظومة الأميركية في إسرائيل بأنها تأتي “للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الماضي، ومرة أخرى في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.
وأوضح أن هذا الإجراء “يؤكد التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأميركيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قبل إيران”.
وأفاد بأن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة منظومة “ثاد” في إسرائيل، حيث سبق أن نشرتها الولايات المتحدة عام 2019 للتدريب وتدريبات دفاع جوي متكاملة.


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