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الملكية الأردنية تبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين عمان وموسكو اليوم‎

منذ 45 ثانية
الملكية الأردنية تبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين عمان وموسكو اليوم‎

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تدشين خط جوي مباشر بين عمان والعاصمة الروسية موسكو اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 15/10/2024 بمعدل رحلتين أسبوعيًا، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.
نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي قال إن إضافة موسكو إلى شبكة الملكية الأردنية يأتي بهدف توفير خيارات سفر جديدة للمسافرين الأردنيين، وخدمة الجاليات الأردنية والعربية المقيمة هناك وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال والطلبة وتشجيع السياحة والاستثمار والحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن وروسيا.
ويمكن للمسافرين الراغبين بالسفر إلى موسكو حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيق الالكتروني للملكية الأردنية او الاتصال بمركز الاتصال على الرقم (+962 6 5100000) أو من خلال مكاتب مبيعات الملكية الأردنية او أحد وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم


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