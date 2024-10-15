الملك يستقبل وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب مايك روجرز.

وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التطورات الراهنة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأكد جلالته أن التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، مشددا على رفض الأردن التام لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وبين جلالة الملك أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان دخول المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة، لوقف الكارثة الإنسانية.

وحذر جلالته من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، واحترام سيادته وحماية أمنه واستقراره.

وتطرق اللقاء إلى علاقات الصداقة الأردنية الأمريكية، إذ لفت جلالته إلى حرص الأردن على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، مثمنا الدعم المستمر الذي تقدمه واشنطن للمملكة.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.