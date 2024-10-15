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مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك

منذ 15 ثانية
Detail of growing maize crop and tractor working on the field

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الحكومة تسعى لتغيير طريقة العمل الحكومي بحيث يصبح ميدنيا بشكل أكبر.
وأضاف المومني، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء في الكرك، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك، بحيث تتضمن إعفاءات حكومية على الصادرات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تخفيض على أسعار الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التنموية في الكرك، مضيفا أن الحكومة واقعية بأرقامها التي وضعتها لتنفيذ المشاريع.
ولفت إلى شمول المنطقة التنموية بالكرك ببرامج الفروع الإنتاجية وبرامج التشغيل الوطني لوزارة العمل ودعم 50% لأجور المناولة في الحاويات.
وقال المومني، إن هنالك خطة حكومية لجلب المزيد من المستثمرين لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك.
وبين أن جلسة مجلس الوزراء في الكرك كانت على جزئين الأول كان لقاء مع رؤساء البلديات ومجلس المحافظة والنواب والأعيان وعرضنا رؤية الحكومة التنموية في المحافظة.
وبين أنه كل شهر سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء في كل محافظة، وسيكون هناك جولات حكومية أسبوعية في العديد من المناطق المملكة.
وتابع المومني “أن يعقد مجلس الوزراء جلساته خارج العاصمة هو رسالة سياسية ولتغيير طريقة العمل الحكومي”.
وأوضح أن وزارة النقل جاهزة لافتتاح مجمع السفريات في الكرك حال التوافق بين جميع المشغلين.
وفي جلسته التي عقدها في الكرك؛ أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم بين المواصفات والمقاييس ونظيرتها في كازاخستان.
كما وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني ونظيره في جمهورية إيطاليا.


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