المومني: أقول للصحفيين والإعلاميين لا تمدحوا المسؤولين

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي د.محمد المومني أن الحكومة ستعقد جلسة رسمية في كل شهر بإحدى المحافظات، مضيفا أن الحكومة تسعى لتغيير طريقة العمل الحكومي لجهة الميدانية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء عقد الثلاثاء سلسلة لقاءات مع الهيئات المنتخبة في محافظة الكرك. وأن الحكومة ناقشت مع ممثلي الكرك المشاريع التي تحتاجها المحافظة، وأن لدى الحكومة خطة لجذب مزيد من المستثمرين إلى المدينة الصناعية في الكرك.

رسالة للصحفيين

وتابع المومني “نحن في الحكومة واقعيون في تنفيذ المشاريع التي نعمل عليها”.

وأكد أن ليس مهمة الاعلام مدح المسؤولين، مضيفا “أقول للصحفيين والاعلاميين لا تمدحوا المسؤولين”.

وتاليا أبرز تصريحات المومني:

المومني: الموافقة على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك

المومني: نحن في الحكومة واقعيون في تنفيذ المشاريع التي نعمل عليها.

المومني: ليس مهمة الاعلام مدح المسؤولين

المومني: أقول للصحفيين والاعلاميين لا تمدحوا المسؤولين

المومني: نعمل على إيجاد حلول من أجل افتتاح مجمع الكرك

وأشار إلى أنه سيكون هناك تخفيض على أسعار الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التنموية في الكرك، مضيفا أن الحكومة واقعية بأرقامها التي وضعتها لتنفيذ المشاريع.

ولفت إلى شمول المنطقة التنموية بالكرك ببرامج الفروع الإنتاجية وبرامج التشغيل الوطني لوزارة العمل ودعم 50% لأجور المناولة في الحاويات.

وقال المومني، إن هنالك خطة حكومية لجلب المزيد من المستثمرين لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك.

وبين أن جلسة مجلس الوزراء في الكرك كانت على جزئين الاول كان لقاء مع رؤساء البلديات ومجلس المحافظة والنواب والأعيان وعرضنا رؤية الحكومة التنموية في المحافظة.

وبين أنه كل شهر سيكون اجتماع لمجلس الوزراء في كل محافظة، وسيكون هنالك جولات حكومية أسبوعية في العديد من المناطق المملكة.

وتابع المومني “أن يعقد مجلس الوزراء جلساته خارج العاصمة هو رسالة سياسية ولتغيير طريقة العمل الحكومي”.

وأوضح أن وزارة النقل جاهزة لافتتاح مجمع السفريات في الكرك حال التوافق بين جميع المشغلين.

وفي جلسته التي عقدها في الكرك؛ أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم بين المواصفات والمقاييس ونظيرتها في كازاخستان.

كما وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني ونظيره في جمهورية إيطاليا.