بنك صفوة الإسلامي يفتتح مركز أعمال جديد لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 5B مول في منطقة الياسمين

وطنا اليوم:تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك السيد سامر التميمي، افتتح بنك صفوة الإسلامي مؤخراً مركز أعمال متخصص في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 5B مول في منطقة الياسمين، وذلك حرصاً منه على المساهمة في تمكين الشركات ضمن هذا القطاع الحيوي، باعتبارها من أهم المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي.

ويعبر افتتاح مركز أعمال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يأتي في إطار رؤية البنك بتعزيز الخدمات الداعمة لرواد الأعمال والمحفزة للاستثمار، عن مدى التخصص في ما يقدمه البنك للقطاعات البنكية التي يخدمها، وهو التخصص القائم على فهم الاحتياجات، كما أنه يعكس حرص البنك على تسهيل وصول متعامليه لما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم من خدمات في أماكن تواجدهم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 99.5% من قطاع الأعمال وتساهم في توظيف 60% من القوى العاملة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي ما زالت متواضعة، ولذلك أخذنا على عاتقنا توسيع خدماتنا الموجهة لها في المناطق التي تتركز بها والمناطق المحيطة ابتداءً من جنوب وشرق عمّان التي تعد من مراكز النشاط التجاري والصناعي، من خلال افتتاح مركز أعمال متخصص، بهدف تمكينها من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني.”

ويخدم البنك أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية عبر المركز الذي يقدم لزواره ومتعامليه، مجموعة شاملة ومتكاملة من أدوات الأعمال والحلول المصرفية والتسهيلات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي تلبي احتياجات أعمالهم المختلفة.