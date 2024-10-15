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فعالية توعوية في مستشفى الأردن بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

منذ 23 ثانية
فعالية توعوية في مستشفى الأردن بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:أقيمت فعالية توعوية في مستشفى الأردن بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان ضمن البرنامج الأردني لسرطان الثدي تحت شعار “خطوة نحو الحياة .. افحصي”، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. تضمنت الفعالية محاضرة قدمتها د. عالية خير، من البرنامج الأردني لسرطان الثدي، حيث ركزت على كيفية إجراء الفحوصات الذاتية والفحوصات الطبية للكشف المبكر عن المرض، وأهمية التوعية المستمرة لزيادة فرص الشفاء.

شارك في الفعالية عدد من الكوادر الطبية وفرق التوعية الصحية، إلى جانب حضور من مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود مستشفى الأردن والبرنامج الاردني لسرطان الثدي لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع السيدات على اتخاذ خطوات استباقية للكشف المبكر، مما يسهم في زيادة نسب الشفاء من هذا المرض . كما شارك قسم التغذية في المستشفى بهذه الفعالية حيث تم توزيع نشرات توعوية توضح اهمية مضادات الاكسدة في الوقاية من سرطان الثدي وتم عمل فحوصات لقياس كتلة الجسم . وقام قسم العلاقات العامة بالتعاون مع مشرفة مرضى السرطان الانسة لينا خضر بتنظيم هذه الفعالية مما عمّ اثرها التوعويي على الحضور


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