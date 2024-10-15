نقاش حاد في الكنيست بين أحمد الطيبي وبن غفير

وطنا اليوم:شهدت جلسة في الكنيست “الإسرائيلي” اليوم الثلاثاء، نقاشًا حادًا بين العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي ووزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال مناقشة قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال.

وقال الطيبي لبن غفير: “أنت عار، أنت وزير أمن قومي فاشل”، ليرد بن غفير باتهام الطيبي بتمثيل عائلات ما اسماهم بـ”الإرهابيين”، قائلاً: “أنت إرهابي”.

الطيبي لم يتوانَ في الرد على بن غفير، قائلاً: “أنت إرهابي”، مما دفع بن غفير للاستمرار في اتهاماته، قائلاً: “أنت ممثل عائلات الإرهابيين، وأنت مثال لعائلات الإرهابيين”.

في سياق النقاش، اتهم الطيبي بن غفير بتمثيل كتلة مؤيدي الإرهاب، وسأل: “هل القانون لا ينطبق على الإرهابيين اليهود؟”، ليرد عضو الكنيست ألموغ كوهين بالقول: “لا يوجد إرهابيون يهود”.

والطيبي هو أحمد كامل أحمد الطيبي (ولد في 19 ديسمبر عام 1958 في الطيبة)، وهو طبيب وسياسي فلسطيني وزعيم للحركة العربية للتغيير، وعضو برلمان الاحتلال “الكنيست” منذ سنة 1999.

وشغل من عام 1993-1999 منصب مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “لشؤون الأقلية العربية في الأراضي المحتلة”.