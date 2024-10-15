بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود في ظل التحديات الإقليمية

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود في ظل التحديات الإقليمية

وطنا اليوم_أكد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة لن تسمح للظروف المحيطة في المنطقة بأن تكون ذريعةً للتراجع في الأداء العام أو التقصير. وأضاف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك اليوم، أن صعوبة هذه الظروف تتطلب تكثيف الجهود ومضاعفتها لمواجهة التحديات.

 

وقال حسان: “لن نسمح للظروف من حولنا في المنطقة أن تكون ذريعةً لتراجع الأداء، بل سنضاعف جهودنا في ظل هذه الظروف الصعبة”.

 

وفي إشارة إلى زياراته الميدانية، أضاف رئيس الوزراء أن جولاته وزملائه الوزراء الأسبوعية ليست استثنائية بل هي جزء من الواجب الطبيعي لكل مسؤول. وأوضح: “الملاحظات التي أسمعها خلال الجولات من كل مواطن ألتقيه، سواءً في مدرسة أو مستشفى أو مرفق إنتاجي، مهمة للغاية، وأحاول شخصياً معالجة ما يمكن على الفور بالتعاون مع الوزارات المعنية”.

 

واكد حسان انهذه الحكومة ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم التحديات، وسنواصل العمل الميداني لتعزيز التواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم”.

 

#وطنا اليوم#عاجل #رئاسة_الوزراء

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:02

توقيف مرافق مريض اعتدى على طبيب في البقعة

12:39

وفاة الطالبتين الجامعيتين الجبور والزبيدي بحادث دهس

12:35

الملكاوي يكتب : صرخات في قلب النار … غزة تحترق وأهلها يناشدون العالم

12:09

عقارب قاتلة تزهق أرواح الأطفال في السودان

11:54

قطر: تعديلات دستورية تلغي انتخابات مجلس الشورى

11:45

قتيل إسرائيلي وجرحى بعملية قرب أسدود واستشهاد المنفذ

11:29

الصفدي : لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة منذ 30 أيلول

11:25

إعلام الاحتلال : قرار مهاجمة إيران بيد 3 أشخاص

11:19

الأمن العام: تراجع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأردن

10:43

حسّان: لن نسمح للظروف في المنطقة أن تكون ذريعة لتراجع الأداء العام أو التقصير

10:41

النائب الربيحات ينتقد تعاقد الحكومة مع شركة مرتبطة بـ رافائيل

10:29

الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر

وفيات
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024