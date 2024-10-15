رئيس الوزراء يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود في ظل التحديات الإقليمية

وطنا اليوم_أكد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة لن تسمح للظروف المحيطة في المنطقة بأن تكون ذريعةً للتراجع في الأداء العام أو التقصير. وأضاف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك اليوم، أن صعوبة هذه الظروف تتطلب تكثيف الجهود ومضاعفتها لمواجهة التحديات.

وقال حسان: “لن نسمح للظروف من حولنا في المنطقة أن تكون ذريعةً لتراجع الأداء، بل سنضاعف جهودنا في ظل هذه الظروف الصعبة”.

وفي إشارة إلى زياراته الميدانية، أضاف رئيس الوزراء أن جولاته وزملائه الوزراء الأسبوعية ليست استثنائية بل هي جزء من الواجب الطبيعي لكل مسؤول. وأوضح: “الملاحظات التي أسمعها خلال الجولات من كل مواطن ألتقيه، سواءً في مدرسة أو مستشفى أو مرفق إنتاجي، مهمة للغاية، وأحاول شخصياً معالجة ما يمكن على الفور بالتعاون مع الوزارات المعنية”.

واكد حسان انهذه الحكومة ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم التحديات، وسنواصل العمل الميداني لتعزيز التواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم”.

#وطنا اليوم#عاجل #رئاسة_الوزراء