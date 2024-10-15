وفاة الطالبتين الجامعيتين الجبور والزبيدي بحادث دهس

وطنا اليوم:توفيت الطالبة الجامعية ساجدة الجبور، التي كانت تدرس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، إثر حادث دهس مؤلم وقع في منطقة الموقر، على مثلث الزميلات.

ويأتي هذا الحادث المؤلم بعد يوم واحد من وفاة الطالبة رشا الزبيدي، التي كانت قد دخلت في غيبوبة نتيجة نفس الحادث الذي أودى بحياة الجبور.

وكانت الطالبة رشا عطا الزبيدي توفيت في أول يوم دراسي لها، إثر حادث دهس مؤلم وقع بالقرب من منطقة الزميلات في لواء الموقر بالعاصمة عمان.

وتم نقل المصابتين إلى مستشفى التوتنجي، لكن إحدى الفتاتين توفيت بعد وصولها، فيما وُصفت حالة الأخرى بالسيئة قبل أن تفارق الحياة اليوم.

وقال مصدر أمني إن السائق قام بتسليم نفسه للمركز الأمني، وبدأت التحقيقات في الحادث