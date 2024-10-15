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قطر: تعديلات دستورية تلغي انتخابات مجلس الشورى

منذ 23 ثانية
قطر: تعديلات دستورية تلغي انتخابات مجلس الشورى

وطنا اليوم:وافق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على إحالة تعديلات دستورية جديدة تم بموجبها إلغاء انتخابات مجلس الشورى، إلى أعضاء المجلس لمناقشتها، ليصار لاحقا إلى طرحها للاستفتاء.
وطلب خلال افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى القطري، من أعضاء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة لاتخاذ اللازم بشأنها، التي تلغي انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى وتعيد العمل بنظام التعيين المعمول به سابقا، تمهيدا لطرح هذه التعديلات للاستفتاء.


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