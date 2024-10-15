قتيل إسرائيلي وجرحى بعملية قرب أسدود واستشهاد المنفذ

وطنا اليوم:أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق النار قرب أسدود، فيما استشهد المنفذ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار في موقعين قرب أسدود، قبل أن تعلن هيئة الإسعاف عن الحصيلة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.

بدورها، أعلنت إذاعة الجيش أن العملية مستمرة وأن الشرطة تدفع بمزيد من القوات إلى منطقة نير غليم قرب مدينة أسدود.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمطاردة شخص آخر يعتقد أنه وجد في موقع العملية قرب أسدود.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن إطلاق نار وقع في الشارع رقم 4 قرب أسدود، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن إطلاق النار تم في عدة مواقع.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها لم تحدد بعد خلفية حادث إطلاق النار قرب أسدود.