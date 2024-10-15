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الصفدي : لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة منذ 30 أيلول

منذ 14 ثانية
الصفدي : لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة منذ 30 أيلول

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إيجاد الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حل يضمن السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها.
وأضاف خلال جلسة بعنوان “الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين”، ضمن مؤتمر “مستقبل فلسطين” الذي تنظمه تركيا، أن إسرائيل لا تحقق إلا الدمار فقط في المنطقة ولا تبحث عن السلام والاستقرار لدول المنطقة، فهي دمرت غزة وهي توسّع عدوانها على لبنان.
وأضاف أنه منذ 30 أيلول/سبتمبر لم تدخل غزة شاحنة مساعدات واحدة إلى القطاع المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في قصف الملاجئ والمستشفيات والمدارس.
وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل توسع سيطرتها على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من المستوطنات، داعيا إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب في قتل آمال السلام، مبينا أنه ما تمارسه إسرائيل هو “جريمة حرب”.
وأضاف أن “إسرائيل أشعلت الحرب وقضت على مصادر عيش الفلسطينيين في الضفة الغربية”، قائلا “إن لم تقم للفلسطينيين دولة ذات سيادة فلن تتحقق الراحة لإسرائيل”.


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