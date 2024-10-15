الأمن العام: تراجع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأردن

وطنا اليوم:خصصت مديرية الأمن العام رقم هاتف للابلاغ عن اي مشاهدات او معلومات مرتبطة بمطلقي العيارات النارية والممارسات الخاطئة.

وأفادت في منشور لها على موقع فيس بوك بأن جريمة إطلاق العيارات النارية في المناسبات تراجعت بشكل كبير مؤخراً، خاصة بعد نشر التوعية، والتعامل بحزم ووفقاً لأحكام القانون، مع مرتكبي هذه الجريمة، سواءً الفاعل (من يطلق النار)، أو المتدخل (من يساعد على تهيئة الأفعال لارتكابها، وهو أمر قد يشمل أصحاب المناسبات الذين يسهلون ارتكاب هذه الجريمة ويوفرون المكان).

وأضافت: “إطلاق العيارات النارية في المناسبات، جريمة قاتلة، وفعل منبوذ، فلا تكن فاعلاً أو متدخلا أو شريكاً، وسارع للإبلاغ عن هذه الجريمة على الرقم المخصص (0790196196)

أو على رقم الطوارئ الموحد (911)”