الاقتصاد الرقمي في الأردن: إلى أين؟

وطنا اليوم_بقلم _الدكتور محمد الهواوشة يكتب:

يشهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية في ظل الثورة الرقمية، مما يجعل الاقتصاد الرقمي لاعبًا رئيسيًا في صياغة مستقبل الدول. بالنسبة للأردن، كان الاقتصاد الرقمي محطة انطلاق هامة نحو النمو المستدام وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. ولكن يبقى السؤال: **إلى أين يتجه الاقتصاد الرقمي في الأردن؟**

*التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الأردني:*

منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأت الحكومة الأردنية تتبنى سياسات لتحفيز الرقمنة، بدءًا من **إطلاق مبادرة REACH** عام 1999 التي وضعت أسس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المملكة. هذه المبادرة كانت اللبنة الأولى في جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتأسيس قاعدة صلبة للنمو الرقمي.

وبمرور السنوات، بدأت الحكومة **بتعزيز التعليم الرقمي** وتحديث التشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، مثل قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني، لتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة. لكن التحدي الأكبر كان ولا يزال، **هو بناء منظومة شاملة تُلبي طموحات السوق الرقمي العالمي وتستثمر في الكفاءات المحلية**.

*مقومات الاقتصاد الرقمي الأردني*

يعد الأردن من أبرز الدول العربية التي تمتلك بنية تحتية متينة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهناك عوامل رئيسية تساهم في بناء هذا الاقتصاد، وهي:

1. **الكفاءات البشرية المؤهلة:** يعتبر الأردن من بين الدول الرائدة في تصدير العقول والخبرات في مجال التكنولوجيا. الجامعات الأردنية تعمل على تخريج أعداد كبيرة من المتخصصين في البرمجة، تحليل البيانات، والتقنيات الرقمية المختلفة، مما يعزز من قدرة المملكة على المنافسة في السوق الرقمية العالمية.

2. **البنية التحتية التقنية المتقدمة:** تمثل جودة شبكة الإنترنت وسرعتها أحد الركائز المهمة التي تدعم الاقتصاد الرقمي. الأردن يشهد تطورًا ملحوظًا في هذه المجالات، مع استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الجيل الخامس (5G) والتي ستدفع عجلة الاقتصاد الرقمي للأمام.

3. **التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة:** لا يمكن الحديث عن الاقتصاد الرقمي دون الإشارة إلى الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الابتكار. الأردن أصبح مركزًا رياديًا في دعم ريادة الأعمال الرقمية، بفضل برامج الحاضنات والمسرعات التي تتيح للشباب تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية، مثل مبادرات **Oasis500** و**iPARK**.

*التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في الأردن*

رغم التطورات الواعدة، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي يجب مواجهتها لضمان استمرارية النجاح. **البطالة المرتفعة وهجرة الكفاءات** تشكلان عقبة كبيرة، حيث يسعى العديد من المهارات التقنية للعمل في الخارج بحثًا عن فرص أفضل. كذلك، **قضايا التمويل**، حيث تعاني الشركات الصغيرة والناشئة من صعوبة الوصول إلى رأس المال الكافي لتوسيع نطاق أعمالها.

أيضًا، لا يزال الأردن يواجه **فجوة رقمية** بين المناطق الحضرية والريفية. تتركز غالبية الفرص الرقمية في العاصمة عمّان والمدن الكبرى، بينما تعاني المناطق الريفية من نقص في البنية التحتية التقنية، مما يحد من استفادة كامل المجتمع الأردني من الاقتصاد الرقمي.

*الفرص المستقبلية للاقتصاد الرقمي في الأردن*

رغم التحديات، فإن الفرص المستقبلية هائلة. أحد هذه الفرص هو **التحول نحو الحكومة الإلكترونية**، الذي من شأنه أن يرفع من كفاءة الخدمات العامة ويعزز من الشفافية. مع رؤية **الأردن 2025**، تسعى المملكة لتطبيق الرقمنة في جميع جوانب الحياة، مما سيزيد من الطلب على التقنيات الحديثة ويعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم حلول مبتكرة.

كذلك، هناك **فرص هائلة في تطوير الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين**، وهما تقنيتان ستشكلان مستقبل الاقتصاد الرقمي. الأردن يمتلك القدرة على أن يصبح مركزًا إقليميًا في هذه المجالات بفضل وجود العقول المبدعة والبيئة الاستثمارية الجذابة.

*خاتمة: إلى أين؟*

يبدو أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن يعتمد على مدى قدرته على **تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات**، وتوجيه الجهود نحو **سد الفجوات القائمة** سواء في التعليم الرقمي أو البنية التحتية. مع وجود رؤية واضحة واستثمار مستدام في الكفاءات والتكنولوجيا، يمكن للأردن أن يتحول إلى نموذج إقليمي في الاقتصاد الرقمي، قادر على تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.

في الختام، الاتجاه العام واضح: **الاقتصاد الرقمي في الأردن إلى ازدهار أكبر**، بشرط استمرار العمل على التغلب على التحديات وتبني الابتكار في كل المجالات. الأردن يمتلك الأدوات اللازمة للنجاح في هذا المجال، وما ينقصه فقط هو الاستمرارية والرؤية الاستراتيجية الواضحة لتحقيق طموحات أكبر.