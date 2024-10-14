الصين تجري مناورات عسكرية بمحيط تايوان: رسالة تحذير للانفصاليين

وطنا اليوم_أعلن الجيش الصيني بدء مناورات عسكرية بالقرب من تايوان، الاثنين، قائلاً إنها رسالة تحذير ضد “الأعمال الانفصالية لقوى الاستقلال” في الجزيرة، فيما أدانت تايبيه تحرك بكين، ووصفته بأنه “غير عقلاني”.

وقالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني في بيان، إن مناورات “السيف المشترك 2024.ب” تجري في مضيق تايوان والمناطق الواقعة إلى الشمال والجنوب والشرق من الجزيرة، ولم تحدد موعداً لانتهاء المناورات.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة “رويترز”، أن “هذه المناورات هي أيضاً تحذير صارم للأعمال الانفصالية لقوى الاستقلال في تايوان، إنها عملية مشروعة وضرورية لحماية سيادة الدولة، والوحدة الوطنية”.