توفيت في أول يوم دراسي لها في الجامعة

وطنا اليوم_توفيت الطالبة رشا عطا الزبيدي في أول يوم دراسي لها، إثر تعرضها لحادث دعس بالقرب من منطقة الزميلات في لواء الموقر بالعاصمة عمان.

ونعت جامعة اليرموك الطالبة رشا عطا الزبيدي، من كلية “الفقه الشافعي”، فيما طالبت الجامعة من الطلبة الدعاء بالشفاء العاجل للطالبة ساجدة محمد الجبور التي تعرضت لذات الحادث.

وفي وقت سابق توفيت فتاة عشرينية وأصيبت أخرى، الأحد، بحادث دعس بالقرب من منطقة الزميلات في لواء الموقر بالعاصمة عمان.

وقال مصدر إنه وقع حادث دعس صباح الأحد، لفتاتين عشرينيتين في منطقة مثلث الزميلات في لواء الموقر، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني في الموقع.

وأضاف أنه جرى إسعاف المصابتين إلى مستشفى التوتنجي، وما لبثت إحداهما أن فارقت الحياة، في حين وصفت حالة الثانية بالسيئة.

وأشار إلى أن السائق قام بتسليم نفسه للمركز الأمني، وبوشرت التحقيقات.