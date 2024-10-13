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الدفاع المدني ينقذ شخصين عَلِقَا أعلى مقطع صخري بمحافظة العاصمة 

منذ 15 ثانية
الدفاع المدني ينقذ شخصين عَلِقَا أعلى مقطع صخري بمحافظة العاصمة 

وطنا اليوم_

أنقذت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، شخصين عَلِقَا أعلى مقطع صخري وجبلي يتصف بالوعورة والتضاريس الحادة.

 

وفي التفاصيل بينت مديرية الأمن العام أن طفلاً علِق على مقطع صخري في منطقة الجسور العشرة وحاول شخصاً آخر انقاذه الاّ أنه علِق هو ايضاً ولم يتمكن من إنقاذ الطفل.

 

و تدخلت فرق الدفاع المدني للتعامل مع الحادث لإنقاذهما، وقام الفريق المختص بإنزالهما بحرفيةٍ ومهنيةٍ عاليةٍ بواسطة المعدات الخاصة بمثل هذا النوع من الحوادث، بدورها قدمت فرق الإسعاف الإسعافات اللازمة لهما في موقع الحادث ولم تستدعِ حالتهما النقل إلى المستشفى وهما بصحةٍ جيدة.


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