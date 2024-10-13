مخطط وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للسيطرة علي أموال ليبيا هو تأسيس ( الصندوق الدولي لمراقبة الأموال الليبية ) وهذة بداية النفط مقابل الغداء وتقسيم ليبيا

وطنا اليوم_قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومراسل صحيفة وطنا اليوم في تصريحات صحافية اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 ميلادي في البداية اقول حياكم الله هام جدا أميركا تخطط للسيطرة علي أموال ليبيا وتقسيم ليبيا بتاسيس اللجنة الدولية لمراقبة الأموال الليبية وهذة بداية النفط مقابل الغداء وللعلم سوف يكون ( الصندوق الدولي الدولية لمراقبة الأموال الليبية ) تحت مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الاميركية وسوف يتم سرقة أموال النفط الليبي والتحكم فيها وعدم تسليم تلك الأموال كاملة الي مصرف ليبيا المركزي بحجة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الموضوع خطير جدا واطالب حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة أسامة حماد والقائد العام المشير خليفة حفتر وكل السلطات الليبية بضرورة رفض التوجه الاميركي الذي يدعو الي تأسيس ( الصندوق الدولي لمراقبة الأموال الليبية )

وللعلم وفي سياق متصل وحسب معلومات متداوله سوف تقوم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عند تاسيس ( الصندوق الدولي لمراقبة الأموال الليبية ) سوف تقوم بفرض عقوبات و تجميد أصول مباشرة أو غير مباشرة علي عدد من رجال الأعمال الليبين وعلي عدد من الشركات المحلية والعالمية التي تساهم في إعادة إعمار ليبيا بحجة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهذاء يهدد بوقف عمليات الاعمار التي تجري الان في كل انحاء ليبيا

وللعلم على الرغم من إعلان النائب العام الليبي، الصديق الصور، بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، فإن الكثير من الليبيين

ويطول الفساد في ليبيا جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير، وهي تقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر «مدركات الفساد» للعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر

و اقول كل دلك الفساد المالي الكبير يفتح الباب أمام مخطط وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للسيطرة علي أموال ليبيا عن طرق تأسيس ( الصندوق الدولي لمراقبة الأموال الليبية )