ميقاتي يصل إلى الأردن لعقد سلسلة اجتماعات

وطنا اليوم:وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الأحد، إلى العاصمة عمّان في زيارة رسمية.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، سيعقد ميقاتي سلسلة اجتماعات رسمية في الأردن.

وكان في استقبال رئيس الحكومة في “مطار الملكة علياء الدولي” في عمّان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والقائم بأعمال سفارة لبنان في الأردن السفير يوسف إميل رجي.