جيش الاحتلال : 3 قتلى و24 مصابا إثر سقوط مسيرة في حيفا

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة.

وقالت “يسرائيل هيوم” إنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة.