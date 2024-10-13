بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال : 3 قتلى و24 مصابا إثر سقوط مسيرة في حيفا

منذ 20 دقيقة
جيش الاحتلال : 3 قتلى و24 مصابا إثر سقوط مسيرة في حيفا

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة.
وقالت “يسرائيل هيوم” إنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:49

الصفدي: استهداف إسرائيل لأونروا جزء من محاولة تصفية قضية اللاجئين

19:35

دراسة لتوسعة طريق البترول في إربد

19:18

بدء المرحلة الثالثة من صرف مستحقات وردّيات المنح والقروض

19:15

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء النَّقابات المهنيَّة الصحيَّة

19:10

الأمانة تعتزم إصدار ‏تطبيق ذكي للتكسي الأصفر بمزايا منافسة

19:04

واشنطن تنشر نظام ثاد.. وجيش الاحتلال يقتصد في استخدام الذخيرة

18:22

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل أبزاخ

18:14

إطلاق مشروع بحثي لتعزيز أنماط الاستهلاك الأمثل للمكملات الغذائية لدى مرضى السكري من النوع الثاني

16:48

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين حول حرب الإبادة الجماعية في شمال غزة

16:47

إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي المازنية والأسلمية

16:41

تأكد غياب التعمري عن المواجهة أمام عُمان

16:35

سياج حديدي لإغلاق ممر الباص السريع في صويلح

وفيات
وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمد