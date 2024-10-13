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البنك المركزي: %3.5 ارتفاع نسبة حوالات المغتربين خلال 8 شهور

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي: %3.5 ارتفاع نسبة حوالات المغتربين خلال 8 شهور

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024، إذ ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إلى 2,343.3 مليون دولار، وذلك مقابل 2,264.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
ومن جهة أخرى، بلغ الدخل السياحي خلال الثلاثة أرباع الاولى من عام 2024 ما قيمته 5,571.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.3% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 7.0%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 4.9 % والعرب بنسبة 10.9%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 54.3% و 38.6% و 20.4% على التوالي.


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